Causerie : Le regard au jardin, Association Domino, Roquesérière

Causerie : Le regard au jardin Samedi 6 juin, 15h30 Association Domino Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Yves Moisdon, jardinier paysagiste et créateur des jardins de Mestre Gouny, partage ses réflexions sur les regards au jardin et son approche de la composition, du dessin d’un massif à l’architecture d’un lie

Association Domino 2044 route de Saint Sulpice, 31380 Roquesérière Roquesérière 31380 Haute-Garonne Occitanie 0561924732 https://www.associationdomino.org/ https://www.instagram.com/association.domino/;https://www.facebook.com/associationdominomestregouny/;https://www.youtube.com/watch?v=wKciJC8Au-U Sur le domaine de Mestre Gouny, l’association Domino a créé une Hospitalité de la Beauté : un lieu d’accueil et d’accompagnement pour des personnes en situation de fragilité psychique, de handicap mental ou social, pour les aidants, et plus largement pour tous.

À travers son domaine agroécologique et son foyer artistique, l’Hospitalité de la Beauté est un lieu où se cultive l’art de prendre soin de soi, des autres et de la nature.

Entouré de haies bocagères, loin de l’effervescence de la ville, le domaine offre un véritable écrin de nature et de beauté. Il s’étend sur 5 hectares et se compose de prairies, potagers, poulailler, vergers, bassins et parc arboré.

Ses jardins ont reçu le Prix Parcs et Jardins Midi-Pyrénées 2026. Accès facile

GPS : 43.74797,1.65538

Par l’autoroute A 68 Toulouse/Albi : Sortie 5 puis direction Roquesérière.

Parkings présents sur place. Bâtiments accessibles PMR.

En Train : Gare de Saint-Sulpice-sur-Tarn (prévenir de votre arrivée)

Yves Moisdon, jardinier paysagiste et créateur des jardins de Mestre Gouny, partage ses réflexions sur les regards au jardin et son approche de la composition, du dessin d’un massif à l’architecture…

©Anita Chatteleyn