Causerie les habitats des chauves-souris La Pimenterie Saint-Point
Causerie les habitats des chauves-souris La Pimenterie Saint-Point mardi 4 novembre 2025.
Causerie les habitats des chauves-souris
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 20:00:00
fin : 2025-11-04
Date(s) :
2025-11-04
Quelle diversité ? quelles menaces ? quelle gestion? quelle marge d’adaptation ?
Animé par Patrick Laden (France Nature Environnement) .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Causerie les habitats des chauves-souris
German : Causerie les habitats des chauves-souris
Italiano :
Espanol :
L’événement Causerie les habitats des chauves-souris Saint-Point a été mis à jour le 2025-09-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)