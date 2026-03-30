Causerie Les métiers du labo photo à Niort Auditorium de la Médiathèque Pierre-Moin Niort
Causerie Les métiers du labo photo à Niort Auditorium de la Médiathèque Pierre-Moin Niort jeudi 16 avril 2026.
Causerie Les métiers du labo photo à Niort
Auditorium de la Médiathèque Pierre-Moin 1 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Le tirage photo, argentique ou numérique, donne vie à l’image imaginée par le photographe. Thomas Consani et Fred Jourda, tireurs au laboratoire Picto, accompagneront les artistes en résidence à la Villa Pérochon et partageront leur savoir‑faire à travers une projection inédite de tirages réalisés pour de grands photographes. Une occasion unique de plonger au cœur de la création photographique contemporaine.
Gratuit .
Auditorium de la Médiathèque Pierre-Moin 1 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 58 18
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English : Causerie Les métiers du labo photo à Niort
L’événement Causerie Les métiers du labo photo à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Niort Marais Poitevin
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