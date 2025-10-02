Causerie littéraire Médiathèque Le Faouët

Causerie littéraire Médiathèque Le Faouët jeudi 2 octobre 2025.

Causerie littéraire

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Début : 2025-10-02 14:30:00

fin : 2025-10-02 16:30:00

2025-10-02

Le club de lecture de la médiathèque se retrouve pour la rentrée littéraire. Echangeons sur nos coups de cœur des vacances, nos découvertes de la rentrée littéraire et les prix en cours. .

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39

