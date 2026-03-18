Causerie L’occitanisme Faire l’histoire d’un projet culturel et politique (1962-1981) avec Dominique Danthieux Librariá occitana Limoges

Causerie L’occitanisme Faire l’histoire d’un projet culturel et politique (1962-1981) avec Dominique Danthieux

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Dominique Danthieux est professeur d’histoire-géographie, chercheur associé au CRIHAM-Université de Limoges. Auteur d’un travail de recherche et de réflexion consacré à l’occitanisme dans ses dimensions culturelles et politiques entre les années 1950 et le début des années 1980, il a fait paraître un article à ce sujet (Vivre au pays en Occitanie) dans le récent ouvrage de Mémoire ouvrière en Limousin, Quand le Limousin s’inventait un avenir Mai 1968 mai 1981, chroniques d’histoire (Les Ardents Éditeurs, juin 2025). Il vient nous en parler.

Tout public. En français. Nombre de places limité, pensez à réserver ! Renseignements & inscriptions par téléphone ou par mail. .

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 06 44 libraria.occitana@ieo-lemosin.org

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English : Causerie L’occitanisme Faire l’histoire d’un projet culturel et politique (1962-1981) avec Dominique Danthieux

L’événement Causerie L’occitanisme Faire l’histoire d’un projet culturel et politique (1962-1981) avec Dominique Danthieux Limoges a été mis à jour le 2026-03-13 par Terres de Limousin