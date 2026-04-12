Causerie : « Lucien Jung, l’hommage au réel » par Sylvie Reff Dimanche 12 avril, 16h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Tarifs (entrée + exposition + animation) :

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Groupes (+12 pers) : se renseigner

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-12T16:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-12T16:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:00:00+02:00

Mais ses tableaux d’une Alsace rurale et ses visages habités témoignent aussi d’une évolution continue de l’ombre vers la clarté, de la rigidité vers la fluidité, et, au vu de ses dernières toiles frémissantes de lumière, de la captivité à la délivrance…

En compagnie de Sylvie Reff, suivez l’histoire vraie d’un cheminement mystique, celui d’un peintre de l’invisible à travers le réel, habité par une vision spirituelle des êtres et des choses.

En parallèle, visitez l’exposition “De l’ombre à la lumière : rétrospective des œuvres de Lucien Jung” présentée du 25 mars au 19 avril 2026.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}]

De paysage en visage, le peintre visionnaire Lucien Jung, (1936-2012) a pourtant choisi de représenter le réel dans la respectueuse splendeur du vrai. peinture conférence