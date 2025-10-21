Causerie Micro-Folie Cap sur la #Collection Bretagne Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Causerie Micro-Folie Cap sur la #Collection Bretagne
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Séance de découverte interactive du Musée numérique pour petits et grands Cap sur la #Collection Bretagne !
Entrée libre .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
