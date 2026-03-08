Causerie Micro-Folie Liberté. Force vive, déployée + jeu autour de la Citoyenneté dans l’art Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Causerie Micro-Folie Liberté. Force vive, déployée + jeu autour de la Citoyenneté dans l’art

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

2026-04-14

Explorez la liberté à travers l’art lors d’une causerie interactive, puis testez vos idées et votre créativité lors de jeux autour de la Citoyenneté dans l’art, pour les 13 ans et plus. Une expérience vivante, ludique et participative pour penser, jouer et s’inspirer !

+13ans, entrée libre

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Causerie Micro-Folie Liberté. Force vive, déployée + jeu autour de la Citoyenneté dans l’art

Explore freedom through art in an interactive talk, then test your ideas and creativity with games on Citizenship in Art, for ages 13 and up. A lively, fun and participatory experience to think, play and be inspired!

13+, free admission

