Causerie Micro-Folie Liberté. Force vive, déployée + jeu autour de la Citoyenneté dans l’art Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Causerie Micro-Folie Liberté. Force vive, déployée + jeu autour de la Citoyenneté dans l’art
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Explorez la liberté à travers l’art lors d’une causerie interactive, puis testez vos idées et votre créativité lors de jeux autour de la Citoyenneté dans l’art, pour les 13 ans et plus. Une expérience vivante, ludique et participative pour penser, jouer et s’inspirer !
Explorez la liberté à travers l’art lors d’une causerie interactive, puis testez vos idées et votre créativité lors de jeux autour de la Citoyenneté dans l’art, pour les 13 ans et plus. Une expérience vivante, ludique et participative pour penser, jouer et s’inspirer !
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Causerie Micro-Folie Liberté. Force vive, déployée + jeu autour de la Citoyenneté dans l’art
Explore freedom through art in an interactive talk, then test your ideas and creativity with games on Citizenship in Art, for ages 13 and up. A lively, fun and participatory experience to think, play and be inspired!
13+, free admission
