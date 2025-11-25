Causerie Micro-Folie Mosaïque d’Europe diversité et patrimoine Médiathèque de Labouheyre Labouheyre

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Invitation guidée à la découverte de la diversité culturelle européenne à travers une conférence interactive et l’expérience en réalité virtuelle autour de Caravagio in Tenebris .
Tout public, entrée libre
Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54  mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Causerie Micro-Folie Mosaïque d’Europe diversité et patrimoine

Guided discovery of European cultural diversity through an interactive lecture and virtual reality experience around Caravagio in Tenebris .
Open to all, free admission

German : Causerie Micro-Folie Mosaïque d’Europe diversité et patrimoine

Geführte Einladung zur Entdeckung der kulturellen Vielfalt Europas durch eine interaktive Konferenz und die Virtual-Reality-Erfahrung rund um Caravagio in Tenebris .
Für jedes Publikum, freier Eintritt

Italiano :

Una visita guidata alla diversità culturale europea, con una conferenza interattiva e un’esperienza di realtà virtuale basata su Caravagio in Tenebris .
Aperto a tutti, ingresso gratuito

Espanol : Causerie Micro-Folie Mosaïque d’Europe diversité et patrimoine

Una visita guiada por la diversidad cultural europea, con una conferencia interactiva y una experiencia de realidad virtual en torno a Caravagio in Tenebris .
Abierto a todos, entrada gratuita

