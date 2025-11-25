Causerie Micro-Folie Mosaïque d’Europe diversité et patrimoine Médiathèque de Labouheyre Labouheyre
Causerie Micro-Folie Mosaïque d’Europe diversité et patrimoine
Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Gratuit
Invitation guidée à la découverte de la diversité culturelle européenne à travers une conférence interactive et l’expérience en réalité virtuelle autour de Caravagio in Tenebris .
Tout public, entrée libre
Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
Guided discovery of European cultural diversity through an interactive lecture and virtual reality experience around Caravagio in Tenebris .
Open to all, free admission
Geführte Einladung zur Entdeckung der kulturellen Vielfalt Europas durch eine interaktive Konferenz und die Virtual-Reality-Erfahrung rund um Caravagio in Tenebris .
Für jedes Publikum, freier Eintritt
Una visita guidata alla diversità culturale europea, con una conferenza interattiva e un’esperienza di realtà virtuale basata su Caravagio in Tenebris .
Aperto a tutti, ingresso gratuito
Una visita guiada por la diversidad cultural europea, con una conferencia interactiva y una experiencia de realidad virtual en torno a Caravagio in Tenebris .
Abierto a todos, entrada gratuita
