Causerie Micro-Folie Mosaïque d’Europe diversité et patrimoine Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Causerie Micro-Folie Mosaïque d’Europe diversité et patrimoine
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Invitation guidée à la découverte de la diversité culturelle européenne à travers une conférence interactive et l’expérience en réalité virtuelle autour de Caravagio in Tenebris .
Tout public, entrée libre
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 56 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English :
Guided discovery of European cultural diversity through an interactive lecture and virtual reality experience around Caravagio in Tenebris .
Open to all, free admission
