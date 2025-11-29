Causerie Micro-Folie Mosaïque d’Europe diversité et patrimoine Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Causerie Micro-Folie Mosaïque d’Europe diversité et patrimoine

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

2025-12-16

Invitation guidée à la découverte de la diversité culturelle européenne à travers une conférence interactive et l’expérience en réalité virtuelle autour de Caravagio in Tenebris .

Tout public, entrée libre

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English :

Guided discovery of European cultural diversity through an interactive lecture and virtual reality experience around Caravagio in Tenebris .

Open to all, free admission

