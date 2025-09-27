Causerie Micro-Folie Salle de l’Embarcadère Vorey

Causerie Micro-Folie Salle de l’Embarcadère Vorey samedi 27 septembre 2025.

Causerie Micro-Folie

Salle de l’Embarcadère Rue Louis Jouvet Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Venez participer à la causerie autour de « l’art du portrait ».

Nous évoquerons ensemble l’art du portrait, son rôle et sa signification à travers différentes époques de l’histoire de l’art.

.

Salle de l’Embarcadère Rue Louis Jouvet Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 microfolie@vorey.com

English :

Join us for a talk on « The Art of Portraiture ».

Together, we’ll look at the art of the portrait, its role and significance in different periods of art history.

German :

Nehmen Sie an einem Gespräch über die « Kunst des Porträts » teil.

Wir werden gemeinsam über die Kunst des Porträts, seine Rolle und Bedeutung in verschiedenen Epochen der Kunstgeschichte sprechen.

Italiano :

Unitevi a noi per una conferenza sull’arte del ritratto.

Insieme analizzeremo l’arte del ritratto, il suo ruolo e il suo significato in diversi periodi della storia dell’arte.

Espanol :

Acompáñenos en una charla sobre el arte del retrato.

Juntos analizaremos el arte del retrato, su papel y su importancia en distintos periodos de la historia del arte.

L’événement Causerie Micro-Folie Vorey a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay