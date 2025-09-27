Causerie Micro-Folie Salle de l’Embarcadère Vorey
Causerie Micro-Folie Salle de l’Embarcadère Vorey samedi 27 septembre 2025.
Causerie Micro-Folie
Salle de l’Embarcadère Rue Louis Jouvet Vorey Haute-Loire
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Venez participer à la causerie autour de « l’art du portrait ».
Nous évoquerons ensemble l’art du portrait, son rôle et sa signification à travers différentes époques de l’histoire de l’art.
English :
Join us for a talk on « The Art of Portraiture ».
Together, we’ll look at the art of the portrait, its role and significance in different periods of art history.
German :
Nehmen Sie an einem Gespräch über die « Kunst des Porträts » teil.
Wir werden gemeinsam über die Kunst des Porträts, seine Rolle und Bedeutung in verschiedenen Epochen der Kunstgeschichte sprechen.
Italiano :
Unitevi a noi per una conferenza sull’arte del ritratto.
Insieme analizzeremo l’arte del ritratto, il suo ruolo e il suo significato in diversi periodi della storia dell’arte.
Espanol :
Acompáñenos en una charla sobre el arte del retrato.
Juntos analizaremos el arte del retrato, su papel y su importancia en distintos periodos de la historia del arte.
