Causerie municipale des idées pour muscler votre pouvoir citoyen La Vieille Ecole Bourgougnague

Causerie municipale des idées pour muscler votre pouvoir citoyen

La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à leur causerie municipale pour vous donner plus d’idées sur votre pouvoir citoyen. Pour que chacun reparte avec des clés simples pour interroger les programmes municipaux avant le scrutin du 15 mars.

L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à leur causerie municipale pour vous donner plus d’idées sur votre pouvoir citoyen. Pour que chacun reparte avec des clés simples pour interroger les programmes municipaux avant le scrutin du 15 mars. Un espace de réflexion et de débat convivial et bienveillant. .

La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 28 49 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Causerie municipale des idées pour muscler votre pouvoir citoyen

The association Les Copains de la Vieille École invites you to their first citizens’ conversation event for World Happiness Day, a great theme to start with. From our desire to create a regular rendez-vous came the idea of a citizen’s chat…

L’événement Causerie municipale des idées pour muscler votre pouvoir citoyen Bourgougnague a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays de Lauzun