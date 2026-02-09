Causerie municipale des idées pour muscler votre pouvoir citoyen La Vieille Ecole Bourgougnague
Causerie municipale des idées pour muscler votre pouvoir citoyen
La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne
L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à leur causerie municipale pour vous donner plus d’idées sur votre pouvoir citoyen. Pour que chacun reparte avec des clés simples pour interroger les programmes municipaux avant le scrutin du 15 mars. Un espace de réflexion et de débat convivial et bienveillant. .
La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 28 49 24
English : Causerie municipale des idées pour muscler votre pouvoir citoyen
The association Les Copains de la Vieille École invites you to their first citizens’ conversation event for World Happiness Day, a great theme to start with. From our desire to create a regular rendez-vous came the idea of a citizen’s chat…
