Causerie musicale par Philippe Charlot – Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie, 14 juin 2025 10:30, Oloron-Sainte-Marie.

Pyrénées-Atlantiques

Causerie musicale par Philippe Charlot Médiathèque des Gaves 2 Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 10:30:00

fin : 2025-06-14 13:00:00

Date(s) :

2025-06-14

La Médiathèque vous invite à clôturer en beauté la 3ème édition de son prix Bullez à la Confluence avec l’accueil de Philippe Charlot, scénariste de l’une des BD en compétition Delta Blues Café !

Causerie musicale par Philippe Charlot autour des bluesmen qui ont inspiré sa bande dessinée. Ces musiciens aux parcours incroyables ont arpenté les routes défonces du Mississipi au début du 20ème siècle. Ils ont donné naissance à l’une des musiques les plus marquantes qui soient Le Blues. A travers une série de portraits fourmillants d’anecdotes, Philippe évoquera les trajectoires méconnues de ceux qui ont offert ce merveilleux cadeau à un monde qui les a pourtant si mal traité. Grâce à une iconographie choisie et à des extraits musicaux qu’il interprétera Voix/ Guitare, il illustrera le fameux adage Le Blues, ce n’est rien d’autre qu’un type bien qui se sent mal. Suivi de dédicaces. .

Médiathèque des Gaves 2 Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37

English : Causerie musicale par Philippe Charlot

German : Causerie musicale par Philippe Charlot

Italiano :

Espanol : Causerie musicale par Philippe Charlot

L’événement Causerie musicale par Philippe Charlot Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn