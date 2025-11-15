Causerie Odette Pauvert: Première femme lauréate du prix de rome de peinture Lyons-la-Forêt

Causerie Odette Pauvert: Première femme lauréate du prix de rome de peinture

L’association Les Amis de Lyons organise une causerie exceptionnelle consacrée à Odette Pauvert, figure majeure de l’histoire de la peinture française et première femme à avoir remporté le Prix de Rome dans cette discipline.

À l’occasion des 150 ans de l’Art décoratif, et dans le cadre de l’exposition que la Piscine de Roubaix lui consacre, nous aurons l’honneur d’accueillir Thibaut Gemignani, petit-fils d’Odette Pauvert.

Intervenant passionné, il partagera avec nous le parcours singulier de sa grand-mère, son œuvre, son engagement et son regard sur la création au féminin dans un monde artistique longtemps réservé aux hommes.

Un moment d’émotion et de découverte, entre mémoire familiale et histoire de l’art.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer cette pionnière et redécouvrir, à travers son héritage, la place des femmes dans la grande aventure artistique française.

Rendez-vous le samedi 15 novembre 2025 à 19h dans la salle de bailliage de l’hôtel de ville de Lyons-la-Forêt.

Entrée gratuite. .

