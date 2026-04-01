Causerie ORADOUR, l’INNOCENCE ASSASSINÉE Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Condat-sur-Vienne

Causerie ORADOUR, l’INNOCENCE ASSASSINÉE

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 18:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Avec l’association Oradour, Histoire, Vigilance et Réconciliation , Bernadette Malinvaud et Philippe Grandcoing proposent une conférence sur Oradour-sur-Glane ayant pour thème Oradour, l’innocence assassinée.

Découvrez la genèse de ce projet unique les motivations des auteurs, leurs choix narratifs et graphiques, ainsi que les enjeux de la représentation d’un tel événement en bande dessinée. Comment concilier respect des victimes, fidélité aux faits et puissance du récit ? Autant de questions pour comprendre comment cette BD est devenue un outil essentiel de transmission de la mémoire.

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07

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English : Causerie ORADOUR, l’INNOCENCE ASSASSINÉE

L’événement Causerie ORADOUR, l’INNOCENCE ASSASSINÉE Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole