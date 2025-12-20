Causerie Peindre le village, rêver la ville (Micro-Folie) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Causerie Peindre le village, rêver la ville (Micro-Folie) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre mardi 3 février 2026.
Causerie Peindre le village, rêver la ville (Micro-Folie)
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Conférence interactive avec au programme des artistes connus comme Vincent Van Gogh, Jean-François Millet et Camille Pissaro, mais aussi plus contemporains comme Fernand Léger et Stéphane Couturier.
+13ans, entrée libre, 1h30.
Conférence interactive avec au programme des artistes connus comme Vincent Van Gogh, Jean-François Millet et Camille Pissaro, mais aussi plus contemporains comme Fernand Léger et Stéphane Couturier.
+13ans, entrée libre, 1h30. .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Causerie Peindre le village, rêver la ville (Micro-Folie)
Interactive conference featuring well-known artists such as Vincent Van Gogh, Jean-François Millet and Camille Pissaro, as well as more contemporary artists such as Fernand Léger and Stéphane Couturier.
+13 yrs, free admission, 1 hr 30 mins.
L’événement Causerie Peindre le village, rêver la ville (Micro-Folie) Labouheyre a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Cœur Haute Lande