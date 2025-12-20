Causerie Peindre le village, rêver la ville (Micro-Folie) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Causerie Peindre le village, rêver la ville (Micro-Folie)

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Conférence interactive avec au programme des artistes connus comme Vincent Van Gogh, Jean-François Millet et Camille Pissaro, mais aussi plus contemporains comme Fernand Léger et Stéphane Couturier.

+13ans, entrée libre, 1h30.

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Causerie Peindre le village, rêver la ville (Micro-Folie)

Interactive conference featuring well-known artists such as Vincent Van Gogh, Jean-François Millet and Camille Pissaro, as well as more contemporary artists such as Fernand Léger and Stéphane Couturier.

+13 yrs, free admission, 1 hr 30 mins.

