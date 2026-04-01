Causerie La Pimenterie Saint-Point
Causerie La Pimenterie Saint-Point mardi 21 avril 2026.
Causerie
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Causerie: Décolonial, intersectionnel revendiquer un féminisme pluriel en Méditerranée .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bonjour@lapimenterie.fr
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English : Causerie
L’événement Causerie Saint-Point a été mis à jour le 2026-03-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)