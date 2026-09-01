Causerie La Pimenterie Saint-Point
mardi 22 septembre 2026 · La Pimenterie · Saint-Point
Informations pratiques
Saint-Point
Causerie
La Pimenterie 1789 route du lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 20:30:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
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La Pimenterie 1789 route du lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Causerie
L’événement Causerie Saint-Point a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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