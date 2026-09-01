Causerie La Pimenterie Saint-Point

Informations pratiques

Saint-Point

Causerie

La Pimenterie 1789 route du lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Venez découvrir l’habitat participatif intergénérationnel Viv’En Sol en construction à Cluny. Le collectif partagera son expérience et ouvrira la discussion sur de nouvelles façons de construire et financer l’habitat, de faire solidarité entre voisin·es et de bien vieillir ensemble. .

La Pimenterie 1789 route du lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Causerie

L’événement Causerie Saint-Point a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)