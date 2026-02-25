Causerie Spiruline & Huitres Plates Lieu-dit Saint-Germain Erdeven
Début : 2026-03-03 19:00:00
fin : 2026-03-03 20:00:00
2026-03-03
De 17h à 19h Hélène Cochet vous propose, comme chaque trimestre à St Germain, sa spiruline qu’elle cultive à Locoal Mendon, l’or vert aux 1000 vertus. L’occasion de refaire le plein de cette algue riche en nutriments !
À 19h Causerie avec Hélène pour tout savoir sur la spiruline sa production, ses bienfaits, et bien plus.
Hervé Martin, ostréiculteur à Sainte-Hélène, la rejoindra pour parler de l’huître plate qu’il cultive et vend (retrouvez-le aussi à Saint-Germain les mardis et vendredis).
Bonus Hélène, biologiste en culture marine et spécialiste de l’huître plate, nous partagera un extrait du documentaire La sage-femme de l’huître plate .
Rendez-vous chez nous pour échanger, déguster et découvrir comme on aime le faire sur nos fermes .
Lieu-dit Saint-Germain Fermes de Saint-Germain Erdeven 56410 Morbihan Bretagne
