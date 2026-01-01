CAUSERIE SUR LE FRELON ASIATIQUE La Loco Villefort

CAUSERIE SUR LE FRELON ASIATIQUE

La Loco 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10 12:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Bien le connaître et le comabttre

Rejoigniez cette séance spéciale du Rucher École du foyer pour en savoir davantage sur le frelon asiatique

Gratuit sur inscription sur frpv48.fr/frelon

Bien le connaître et le comabttre

Rejoigniez cette séance spéciale du Rucher École du foyer pour en savoir davantage sur le frelon asiatique

Gratuit sur inscription sur frpv48.fr/frelon .

La Loco 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Getting to know and dealing with them

Join this special session at the Rucher École du foyer to learn more about the Asian hornet

Free with registration on frpv48.fr/frelon

L’événement CAUSERIE SUR LE FRELON ASIATIQUE Villefort a été mis à jour le 2026-01-02 par 48-OT Mont Lozere