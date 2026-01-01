CAUSERIE SUR LE FRELON ASIATIQUE La Loco Villefort
CAUSERIE SUR LE FRELON ASIATIQUE La Loco Villefort samedi 10 janvier 2026.
CAUSERIE SUR LE FRELON ASIATIQUE
La Loco 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-10 12:00:00
2026-01-10
Bien le connaître et le comabttre
Rejoigniez cette séance spéciale du Rucher École du foyer pour en savoir davantage sur le frelon asiatique
Gratuit sur inscription sur frpv48.fr/frelon
La Loco 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr
English :
Getting to know and dealing with them
Join this special session at the Rucher École du foyer to learn more about the Asian hornet
Free with registration on frpv48.fr/frelon
