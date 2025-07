Causerie sur les cétacés Ferme du Rutin Cérilly

Causerie sur les cétacés Ferme du Rutin Cérilly mardi 12 août 2025.

Causerie sur les cétacés

Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-12

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

A l’occasion de l’année de la mer, l’association Hérisson Nature invite Camille Gesnin, naturaliste, à la ferme du Rutin le mardi 12 août, pour partager ses connaissances de 18h à 19h30. Participation libre et buvette sur place.

.

Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com

English :

To mark the Year of the Sea, the Hérisson Nature association invites naturalist Camille Gesnin to Rutin farm on Tuesday August 12, to share his knowledge from 6pm to 7:30pm. Free admission and refreshments on site.

German :

Anlässlich des Jahres des Meeres lädt der Verein Hérisson Nature den Naturforscher Camille Gesnin am Dienstag, den 12. August, auf den Bauernhof von Rutin ein, wo er von 18.00 bis 19.30 Uhr sein Wissen mit Ihnen teilt. Freie Teilnahme und Erfrischungen vor Ort.

Italiano :

In occasione dell’Anno del mare, l’associazione Hérisson Nature invita il naturalista Camille Gesnin alla fattoria Rutin martedì 12 agosto per condividere le sue conoscenze dalle 18.00 alle 19.30. Ingresso libero e rinfresco in loco.

Espanol :

Con motivo del Año del Mar, la asociación Hérisson Nature invita al naturalista Camille Gesnin a la granja de Rutin el martes 12 de agosto para compartir sus conocimientos de 18:00 a 19:30 h. Entrada gratuita y refrescos in situ.

L’événement Causerie sur les cétacés Cérilly a été mis à jour le 2025-07-18 par Montluçon Tourisme