Causerie toponymie Plougoulmoise Médiathèque Ty Koulm Plougoulm vendredi 10 octobre 2025.

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Jacques Jacob partagera avec nous la signification des noms de lieux de Plougoulm et des environs pour mieux comprendre l’histoire de la commune. .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 16

