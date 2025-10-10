Causerie toponymie Plougoulmoise Médiathèque Ty Koulm Plougoulm
Causerie toponymie Plougoulmoise Médiathèque Ty Koulm Plougoulm vendredi 10 octobre 2025.
Causerie toponymie Plougoulmoise
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Jacques Jacob partagera avec nous la signification des noms de lieux de Plougoulm et des environs pour mieux comprendre l’histoire de la commune. .
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Causerie toponymie Plougoulmoise Plougoulm a été mis à jour le 2025-10-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX