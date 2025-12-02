Causerie Tourisme éthique ? La Pimenterie Saint-Point
Causerie Tourisme éthique ? La Pimenterie Saint-Point mardi 2 décembre 2025.
Causerie Tourisme éthique ?
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 20:00:00
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
Émancipation et ouverture sur le monde ou exutoire consumériste à un quotidien malheureux ?
Animé par Nathanaël Vetter .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Causerie Tourisme éthique ?
German : Causerie Tourisme éthique ?
Italiano :
Espanol :
L’événement Causerie Tourisme éthique ? Saint-Point a été mis à jour le 2025-09-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)