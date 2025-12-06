Causerie Verte à la Médiathèque de Lourdes: pot-pourri de Noël LOURDES Lourdes
Causerie Verte à la Médiathèque de Lourdes: pot-pourri de Noël
Début : 2025-12-06 09:45:00
fin : 2025-12-06 11:45:00
2025-12-06
Le samedi 6 décembre à 9h45, Annick Baléri vous propose une causerie verte à la médiathèque de Lourdes !
Retrouvez Annick Baléri, notre bénévole grainothèque spécialiste des jardins pour des discussions conviviales tous les premiers samedis du mois.
Au programme du 6 décembre Pot-pourri de Noël et petits cadeaux parfumés
Public adulte
Durée 2h00
Entrée Libre
LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21
English :
On Saturday, December 6 at 9:45 a.m., Annick Baléri invites you to a green talk at the Lourdes media library!
Join Annick Baléri, our volunteer grain library and garden specialist, for friendly discussions every first Saturday of the month.
December 6 program: Christmas potpourri and scented gifts
Adult public
Duration: 2h00
Free admission
L’événement Causerie Verte à la Médiathèque de Lourdes: pot-pourri de Noël Lourdes a été mis à jour le 2025-12-03 par OT de Lourdes|CDT65