Causerie Verte à la Médiathèque de Lourdes: pot-pourri de Noël LOURDES Lourdes

Causerie Verte à la Médiathèque de Lourdes: pot-pourri de Noël

LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

6 décembre 2025, 9h45

11h45

2025-12-06

Le samedi 6 décembre à 9h45, Annick Baléri vous propose une causerie verte à la médiathèque de Lourdes !

Retrouvez Annick Baléri, notre bénévole grainothèque spécialiste des jardins pour des discussions conviviales tous les premiers samedis du mois.

Au programme du 6 décembre Pot-pourri de Noël et petits cadeaux parfumés

Public adulte

Durée 2h00

Entrée Libre

22 place du Champ Commun, 65100 Lourdes, Hautes-Pyrénées, Occitanie
+33 5 62 94 24 21

English :

On Saturday, December 6 at 9:45 a.m., Annick Baléri invites you to a green talk at the Lourdes media library!

Join Annick Baléri, our volunteer grain library and garden specialist, for friendly discussions every first Saturday of the month.

December 6 program: Christmas potpourri and scented gifts

Adult public

Duration: 2h00

Free admission

