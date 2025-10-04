Causerie Verte à la Médiathèque: quels rosiers pour quels usages ? LOURDES Lourdes
samedi 4 octobre 2025.
Causerie Verte à la Médiathèque: quels rosiers pour quels usages ?
22 place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
2025-10-04 09:45:00
2025-10-04
2025-10-04
Le samedi 4 octobre 2025 de 9h45 à 11h45
Public adulte.
Entrée libre et gratuite.
Informations complémentaires aux coordonnées suivantes: 05 62 94 24 21
22 place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21
English :
Saturday, October 4, 2025 from 9:45 to 11:45 a.m
For adults.
Free admission.
For further information: 05 62 94 24 21
German :
Samstag, den 4. Oktober 2025 von 9:45 bis 11:45 Uhr
Erwachsene Öffentlichkeit.
Eintritt frei und kostenlos.
Weitere Informationen erhalten Sie unter folgender Adresse: 05 62 94 24 21
Italiano :
Sabato 4 ottobre 2025 dalle 9.45 alle 11.45
Per gli adulti.
Ingresso libero.
Per ulteriori informazioni: 05 62 94 24 21
Espanol :
Sábado 4 de octubre de 2025 de 9.45 h a 11.45 h
Para los adultos.
Entrada gratuita.
Para más información: 05 62 94 24 21
