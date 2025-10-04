Causerie Verte à la Médiathèque: quels rosiers pour quels usages ? LOURDES Lourdes

Causerie Verte à la Médiathèque: quels rosiers pour quels usages ? LOURDES Lourdes samedi 4 octobre 2025.

Causerie Verte à la Médiathèque: quels rosiers pour quels usages ?

LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:45:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Le samedi 4 octobre 2025 de 9h45 à 11h45

Public adulte.

Entrée libre et gratuite.

Informations complémentaires aux coordonnées suivantes: 05 62 94 24 21

.

LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

English :

Saturday, October 4, 2025 from 9:45 to 11:45 a.m

For adults.

Free admission.

For further information: 05 62 94 24 21

German :

Samstag, den 4. Oktober 2025 von 9:45 bis 11:45 Uhr

Erwachsene Öffentlichkeit.

Eintritt frei und kostenlos.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgender Adresse: 05 62 94 24 21

Italiano :

Sabato 4 ottobre 2025 dalle 9.45 alle 11.45

Per gli adulti.

Ingresso libero.

Per ulteriori informazioni: 05 62 94 24 21

Espanol :

Sábado 4 de octubre de 2025 de 9.45 h a 11.45 h

Para los adultos.

Entrada gratuita.

Para más información: 05 62 94 24 21

L’événement Causerie Verte à la Médiathèque: quels rosiers pour quels usages ? Lourdes a été mis à jour le 2025-09-05 par OT de Lourdes|CDT65