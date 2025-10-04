Causerie verte Médiathèque de Lourdes Lourdes

Causerie verte Samedi 4 octobre, 09h45 Médiathèque de Lourdes Hautes-Pyrénées

Rencontre et discussion avec Annick Baléri, spécialiste des jardins, autour des rosiers et de leurs usages.

Médiathèque de Lourdes 22 Place du Champ Commun, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562942421 https://www.bibliotheques.agglo-tlp.fr/Default/mediatheque-de-lourdes.aspx La Médiathèque de Lourdes offre un fonds pour enfants et adultes : fictions, documentaires, BD, mangas, CD, DVD, et livres sonores.

La Médiathèque comprend aussi une Cyber-base proposant de l’accès libre et des ateliers d’initiation à l’informatique et au multimédia.

La Médiathèque met aussi à votre disposition une grainothèque qui consiste en un échange continu (basé sur le système de « troc ») de graines de fleurs, de fruits et de légumes hors circuit système marchand. Cliquez ICI pour en savoir plus.

La médiathèque propose également une salle d’action culturelle permettant l’accueil régulier d’expositions, de conférences ou d’évènements. Lignes L1 et L2 (arrêt « Halles ») ou ligne Tarbes-Lourdes (terminus « Lourdes-Gare routière »). Accès handicapé, parkings à proximité.

