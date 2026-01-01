Causerie verte Soin aux arbres fruitiers, les principes des semis d’hiver LOURDES Lourdes
Causerie verte Soin aux arbres fruitiers, les principes des semis d’hiver LOURDES Lourdes samedi 17 janvier 2026.
Causerie verte Soin aux arbres fruitiers, les principes des semis d’hiver
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 09:45:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Causerie verte: Soins aux arbres fruitiers découvrez les principes des semis d’hiver
Animée par Annick Baléri
Samedi 17 janvier à 9h45
Public adulte
Durée 2h00
Entrée Libre
Renseignements au: 05 62 94 24 21
.
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Causerie verte: Care of fruit trees: discover the principles of winter sowing
Hosted by Annick Baléri
Saturday January 17 at 9:45 a.m
Adult public
Duration: 2h00
Free admission
Information: 05 62 94 24 21
L’événement Causerie verte Soin aux arbres fruitiers, les principes des semis d’hiver Lourdes a été mis à jour le 2026-01-02 par OT de Lourdes|CDT65