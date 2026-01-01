Causerie verte Soin aux arbres fruitiers, les principes des semis d’hiver LOURDES Lourdes

Causerie verte Soin aux arbres fruitiers, les principes des semis d’hiver

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-17 09:45:00
Causerie verte: Soins aux arbres fruitiers découvrez les principes des semis d’hiver
Animée par Annick Baléri

Samedi 17 janvier à 9h45

Public adulte

Durée 2h00

Entrée Libre

Renseignements au: 05 62 94 24 21
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21 

English :

Causerie verte: Care of fruit trees: discover the principles of winter sowing
Hosted by Annick Baléri

Saturday January 17 at 9:45 a.m

Adult public

Duration: 2h00

Free admission

Information: 05 62 94 24 21

