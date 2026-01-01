Causerie verte Soin aux arbres fruitiers, les principes des semis d’hiver LOURDES Lourdes

Causerie verte Soin aux arbres fruitiers, les principes des semis d’hiver

Causerie verte: Soins aux arbres fruitiers découvrez les principes des semis d’hiver

Animée par Annick Baléri

Samedi 17 janvier à 9h45

Public adulte

Durée 2h00

Entrée Libre

Renseignements au: 05 62 94 24 21

English :

Causerie verte: Care of fruit trees: discover the principles of winter sowing

Hosted by Annick Baléri

Saturday January 17 at 9:45 a.m

Adult public

Duration: 2h00

Free admission

Information: 05 62 94 24 21

