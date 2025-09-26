Causerie: « Vexations » d’Erik Satie, ou les immobilités sérieuses La Tanière Flagy

Causerie: « Vexations » d'Erik Satie, ou les immobilités sérieuses

La Tanière 3 route du Loup Flagy Saône-et-Loire

26 septembre 2025 20:00:00

21:00:00

2025-09-26

L’association clunysoise Tendances Clavier poursuit sa commémoration d’Erik Satie en 2025 avec une causerie gratuite autour de « Vexations » la fameuse petite pièce qui selon le compositeur peut se jouer 840 fois de suite.

Elle sera animée par Guillaume Pierrat, bien connu dans la région pour ses nombreux projets musicaux avec l’association La Note Éclose et les « Tout Ouïe » qu’il propose chaque année à Cluny.

Guillaume nous fera découvrir tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur l’énigmatique et hypnotique Vexations sans jamais oser le demander, extraits musicaux à l’appui et dans une ambiance conviviale et participative. .

+33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr

