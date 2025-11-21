Causerie violences éducatives ordinaires Maison des associations Champniers-et-Reilhac

Causerie violences éducatives ordinaires

Découverte de la Méthode Imp’Act, une approche psycho-artistique, combinant le théâtre et la psychologie pour aborder la thématique des VEO. Jeux de rôle, saynètes théâtrales et échanges au rendez-vous ! Animé par Audrey et Anne. Sur réservation.

English : Causerie violences éducatives ordinaires

Discover the Imp?Act Method, a psycho-artistic approach combining theater and psychology to tackle the theme of VEO. Role-playing, theatrical sketches and discussion! Led by Audrey and Anne. Reservations required.

German : Causerie violences éducatives ordinaires

Entdecken Sie die Imp?Act-Methode, einen psycho-artistischen Ansatz, der Theater und Psychologie kombiniert, um das Thema VEO anzugehen. Rollenspiele, Theaterszenen und Austausch stehen auf dem Programm! Geleitet von Audrey und Anne. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Scoprite il Metodo Imp?Act, un approccio psico-artistico che unisce teatro e psicologia per affrontare il problema dell’OEV. Giochi di ruolo, sketch teatrali e discussioni sono all’ordine del giorno! Condotto da Audrey e Anne. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Causerie violences éducatives ordinaires

Descubra el método Imp?Act, un enfoque psicoartístico que combina teatro y psicología para abordar el tema de la VO. Juegos de rol, sketches teatrales y debates estarán a la orden del día Dirigido por Audrey y Anne. Es necesario reservar.

