CAUSERIES ASJ Nogent-le-Rotrou

CAUSERIE ASJ I La vie rurale du Haut Maine à la fin du moyen-âge, à travers des archives fabriciales.

Présentée par Florence Chaligne, docteure en histoire médiévale et directrice de l’écomusée.

Qu’est-ce que la Fabrique ?

15h I Entrée libre

Aujourd’hui, nous appellerions cette structure, le Conseil Économique Paroissial . Chargée de la gestion des biens d’une paroisse. Composée de clercs et de laïcs élus, elle va collecter des fonds pour entretenir les édifices religieux et les mobiliers de la paroisse. Ses revenus proviennent de quêtes, dons mais également de loyers et fermages.

L’étude des archives fabricables raconte ainsi l’évolution et l’histoire d’un patrimoine religieux et de la vie paroissiale…

English :

CAUSERIE ASJ I Rural life in Haut Maine at the end of the Middle Ages, through the archives of manufacturers.

Presented by Florence Chaligne, PhD in medieval history and director of the ecomuseum.

What is the Fabrique?

3pm I Free admission

