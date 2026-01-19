CAUSERIES ASJ

36 Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 20:30:00

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

CAUSERIE à l’ASJ. Le thème l’émigration des Percherons au Canada, que s’est-il passé après ?

15h et 20h30 I Entrée libre.

CAUSERIE à l’ASJ.

Le thème l’émigration des Percherons au Canada, que s’est-il passé après ?

15h et 20h30 I Entrée libre.

> Nogent-le-Rotrou ASJ, 36 rue des Tanneurs .

36 Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CAUSERIE at ASJ. Theme: Percheron emigration to Canada, what happened next?

3pm and 8:30pm I Free admission.

L’événement CAUSERIES ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-01-19 par OTs DU PERCHE