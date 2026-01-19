CAUSERIES ASJ Nogent-le-Rotrou
CAUSERIES ASJ
36 Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2026-02-09 20:30:00
CAUSERIE à l’ASJ. Le thème l’émigration des Percherons au Canada, que s’est-il passé après ?
Le thème l’émigration des Percherons au Canada, que s’est-il passé après ?
15h et 20h30 I Entrée libre.
36 Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 45
English :
CAUSERIE at ASJ. Theme: Percheron emigration to Canada, what happened next?
3pm and 8:30pm I Free admission.
