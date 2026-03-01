CAUSERIES ASJ

36 Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 15:00:00

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

CAUSERIE à l’ASJ. Carnaval en forêt noire.

Venez assister à la prochaine causerie de l’ASJ, présentée par Michel Moreau.

15h I Entrée libre.

> Nogent-le-Rotrou ASJ, 36 rue des Tanneurs

CAUSERIE à l’ASJ. Carnaval en forêt noire.

Venez assister à la prochaine causerie de l’ASJ, présentée par Michel Moreau.

De Février à avril, de nombreuses villes du monde font la fête pour le carnaval.

Connaissez vous le carnaval en forêt noire, véritable fleuron du patrimoine de cette région allemande ? Vous serez surpris et émerveillés par l’engagement des habitants des villes et villages de cette région.

Ouvrez grands vos oreilles bien sûr !

15h I Entrée libre.

> Nogent-le-Rotrou ASJ, 36 rue des Tanneurs .

36 Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CAUSERIE at ASJ. Carnival in the Black Forest.

Join us for the next ASJ talk, presented by Michel Moreau.

3pm I Free admission.

> Nogent-le-Rotrou ASJ, 36 rue des Tanneurs

L’événement CAUSERIES ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-02 par OTs DU PERCHE