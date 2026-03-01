CAUSERIES ASJ Nogent-le-Rotrou
CAUSERIE à l’ASJ. Carnaval en forêt noire.
Venez assister à la prochaine causerie de l’ASJ, présentée par Michel Moreau.
De Février à avril, de nombreuses villes du monde font la fête pour le carnaval.
Connaissez vous le carnaval en forêt noire, véritable fleuron du patrimoine de cette région allemande ? Vous serez surpris et émerveillés par l’engagement des habitants des villes et villages de cette région.
Ouvrez grands vos oreilles bien sûr !
15h I Entrée libre.
> Nogent-le-Rotrou ASJ, 36 rue des Tanneurs .
English :
CAUSERIE at ASJ. Carnival in the Black Forest.
Join us for the next ASJ talk, presented by Michel Moreau.
3pm I Free admission.
> Nogent-le-Rotrou ASJ, 36 rue des Tanneurs
