Papote et P’tite fabrique Médiathèque intercommunale Les voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais
Papote et P’tite fabrique Médiathèque intercommunale Les voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais mardi 17 mars 2026.
Papote et P’tite fabrique
Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 15:00:00
fin : 2026-04-07 16:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-21 2026-05-05 2026-05-19 2026-06-02 2026-06-16
Papote & P’tite Fabrique, c’est
– Un espace pour souffler, créer et s’inspirer ensemble
– Un échange autour des loisirs créatifs
Ici, pas de pression, juste le plaisir d’apprendre, de partager ses astuces, de découvrir de nouvelles techniques et de s’offrir un vrai moment pour soi.
Tous les 1ers et 3e mardis du mois.
Entrée libre, sans inscription. .
Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr
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English :
L’événement Papote et P’tite fabrique Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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