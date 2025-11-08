Causeries Culturelles Médiathèque intercommunale Les voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Causeries Culturelles

Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Début : 2025-11-08 11:00:00

fin : 2025-11-08 12:30:00

2025-11-08

Découvrez nos coups de cœur et laissez-vous tenter par de nouvelles idées !

Dans une ambiance conviviale, retrouvez vos bibliothécaires et les bénévoles de la médiathèque pour découvrir leurs coups de cœur un temps d’échange ouvert à tous, pour écouter, partager et repartir la tête pleine d’envies de lecture, d’écoute ou de sortie.

Rendez-vous de saison automne, printemps et été. .

