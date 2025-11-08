Causeries Culturelles Médiathèque intercommunale Les voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais
Causeries Culturelles
Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Début : 2025-11-08 11:00:00
fin : 2025-11-08 12:30:00
2025-11-08
Découvrez nos coups de cœur et laissez-vous tenter par de nouvelles idées !
Dans une ambiance conviviale, retrouvez vos bibliothécaires et les bénévoles de la médiathèque pour découvrir leurs coups de cœur un temps d’échange ouvert à tous, pour écouter, partager et repartir la tête pleine d’envies de lecture, d’écoute ou de sortie.
Rendez-vous de saison automne, printemps et été. .
Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr
