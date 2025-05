Causeries de Géocontact – Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes, 22 mai 2025, Rennes.

Avec Dimitri LAGUE et Arthur JUMAUCOURT

La dernière Causerie de l’année scolaire aura lieu Jeudi 22 mai, de 17h30 à 18h30, en salle OSERen. Les deux séminaires (en anglais) au programme sont :

Dimitri LAGUE – La crue catastrophique de la Bérarde dans les Alpes (les écrins, juin 2024) : ce que nous apprennent les données LiDAR avant-après

Arthur JUMAUCOURT – Les barrages à poissons : Une révolution halieutique du Néolithique ?

Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine