Présentation du Geoparc

Loïc DUCARME vous présentera le Géoparc Terres d’Hérault.

Le Géoparc Terres d’Hérault, porté par le Département de l’Hérault, est un territoire d’intérêt géologique remarquable. Avec sa mosaïque de paysages, ses roches et ses reliefs très divers, il raconte 540 millions d’années d’histoire géologique en continue.

Le projet Géoparc Terres d’Hérault s’est construit par des acteurs du territoire depuis 2015 et a pris forme en 2022. Il s’inscrit dans une démarche collective de protection et de valorisation du patrimoine, visant l’obtention du label Géoparc Mondial de l’Unesco en 2026. .

