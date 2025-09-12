Causes and consequences of survival variation in ectothermic tetrapods OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes

Causes and consequences of survival variation in ectothermic tetrapods OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes Vendredi 12 septembre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Séminaire de Hugo Cayuela (Oxford University, UK) dans le cadre du cycle de séminaires ECOBIO

[https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/97365448620](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/97365448620)

(password: ecobio)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-12T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-12T14:30:00.000+02:00

OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l'Université de Rennes
263 avenue du général Leclerc
Rennes
35703 Ille-et-Vilaine