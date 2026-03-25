Causette et Poussette

dans la salle sous la mairie, face à l’office de tourisme SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Un moment de partage pour parents et enfants (0-3 ans) autour de la danse en portage

Gratuit

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dans la salle sous la mairie, face à l’office de tourisme SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 13 14 43

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English :

A moment of sharing for parents and children (0-3 years) around dance in babywearing

Free

L’événement Causette et Poussette Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-03-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65