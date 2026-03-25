Causette et Poussette dans la salle sous la mairie, face à l’office de tourisme Saint-Laurent-de-Neste
Causette et Poussette dans la salle sous la mairie, face à l’office de tourisme Saint-Laurent-de-Neste samedi 2 mai 2026.
Causette et Poussette
dans la salle sous la mairie, face à l’office de tourisme SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 12:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Un moment de partage pour parents et enfants (0-3 ans) avec Les ateliers de Mama
Gratuit
.
dans la salle sous la mairie, face à l’office de tourisme SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 13 14 43
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English :
A moment of sharing for parents and children (0-3 years) with Les ateliers de Mama
Free
L’événement Causette et Poussette Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-03-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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