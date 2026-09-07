Causons patrimoine : Identification de photos anciennes Rue de la Résistance Crédin

Informations pratiques

Crédin

Causons patrimoine : Identification de photos anciennes

Rue de la Résistance Le Foyer Crédin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 15:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le Pays d’Art et d’Histoire propose un temps d’échanges autour du fonds photographique de l’Inventaire du patrimoine. Ces images prises lors des premières campagnes d’Inventaire dans les années 1960-70, montrent le patrimoine de la commune, mais il manque la localisation. Si vous avez envie de nous aider à identifier les lieux ou de venir partager vos souvenirs du patrimoine de Crédin, Radenac et des communes alentours, c’est le moment idéal. Vous pouvez venir avec vos photographies.

À la chapelle Saint-Fiacre, Radenac, de 15h à 17h le samedi 3 octobre.

À Le Foyer, Crédin, de 15h à 17h le samedi 10 octobre. .

Rue de la Résistance Le Foyer Crédin 56580 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 82 02

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English :

L’événement Causons patrimoine : Identification de photos anciennes Crédin a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté