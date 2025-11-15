Causons romans et polars Médiathèque Castagnéra Talence

Causons romans et polars Médiathèque Castagnéra Talence samedi 15 novembre 2025.

Causons romans et polars 15 novembre 2025 et 24 janvier 2026 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T11:00:00 – 2025-11-15T12:00:00

Fin : 2026-01-24T11:00:00 – 2026-01-24T12:00:00

Vous aimez lire, échanger autour de vos lectures ?

N’attendez plus, venez rejoindre nos clubs de lecture « Causons romans » et/ou « Causons polars ». Ce moment convivial vous permettra d’échanger autour d’une sélection de romans mis à votre disposition en amont de la rencontre par les bibliothécaires.

Les cinq titres proposés dans la sélection s’articulent autour d’une même thématique. Entre septembre et juin, deux rendez-vous sont proposés pour la littérature générale et deux rendez-vous autour de la littérature policière.

Samedi 15 novembre : causons polars

Samedi 24 janvier : causons romans

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]

Le club de lectures des médiathèques

Mairie de Talence