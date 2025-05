Causons théâtre! – Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement, 5 juin 2025 18:30, Marseille 1er Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Causons théâtre! Jeudi 5 juin 2025 à 18h30. Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-05 18:30:00

Chaque mois, le Théâtre Gymnase-Bernardines vous propose un nouveau rendez-vous autour d’un verre à l’heure de l’apéro.

Que vous soyez spectateur assidu, ponctuel, que vous souhaitiez voir des spectacles ou même que vous n’en ayez pas vu, retrouvons-nous et Causons théâtre !







Ces événements animés par Mateo Mavromatis (doctorant en art et esthétique de la scène à Aix-Marseille Université) ont pour but de créer un espace de discussion en petit comité entre des spectateurs de tous horizons, le tout dans une ambiance joyeuse et décontractée.





Comment se construit une critique de théâtre ? Quelles sont les différentes structures de narration et de mise en scène pouvant intervenir dans une œuvre ? Mateo mènera les débats en proposant de décliner, à chaque rencontres, des thématiques différentes en lien avec la programmation passée et à venir du Théâtre Gymnase-Bernardines.





Causons théâtre! est un forum qui nous invite à aiguiser notre regard critique dans un élan de partage, tout en convivialité !





Réservation par email ou téléphone. .

Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 35 24 relationspubliques@lestheatres.net

English :

Every month, the Théâtre Gymnase-Bernardines invites you to a new aperitif.

German :

Jeden Monat bietet das Gymnase-Bernardines-Theater ein neues Aperitif-Treffen an.

Italiano :

Ogni mese, il Théâtre Gymnase-Bernardines vi invita a gustare un nuovo aperitivo.

Espanol :

Cada mes, el Théâtre Gymnase-Bernardines le invita a disfrutar de un nuevo aperitivo.

