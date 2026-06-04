Informations pratiques

Causse-de-la-Selle

Causs en Oc’ Fête Occitane

Plan du lac Causse-de-la-Selle Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Une soirée pour danser, chanter et célébrer la culture occitane dans toute sa diversité !

Dans le cadre de la journée occitane organisée au Causse de la Selle, cette soirée met à l’honneur la culture et les langues d’Occitanie à travers musique, danse et partage. Entre bal traditionnel revisité et énergie reggae ragga méditerranéenne, l’événement célèbre la richesse des identités culturelles et la convivialité d’une fête ouverte à toutes et tous. .

Plan du lac Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 71 35 42 grange@bouilloncube.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening to dance, sing, and celebrate Occitan culture in all its diversity!

L’événement Causs en Oc’ Fête Occitane Causse-de-la-Selle a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup