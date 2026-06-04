Causs en Oc’ Fête Occitane Causse-de-la-Selle
samedi 12 septembre 2026 · Causse-de-la-Selle
Informations pratiques
Causse-de-la-Selle
Causs en Oc’ Fête Occitane
Plan du lac Causse-de-la-Selle Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Une soirée pour danser, chanter et célébrer la culture occitane dans toute sa diversité !
Dans le cadre de la journée occitane organisée au Causse de la Selle, cette soirée met à l’honneur la culture et les langues d’Occitanie à travers musique, danse et partage. Entre bal traditionnel revisité et énergie reggae ragga méditerranéenne, l’événement célèbre la richesse des identités culturelles et la convivialité d’une fête ouverte à toutes et tous. .
Plan du lac Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 71 35 42 grange@bouilloncube.fr
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English :
An evening to dance, sing, and celebrate Occitan culture in all its diversity!
L’événement Causs en Oc’ Fête Occitane Causse-de-la-Selle a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup