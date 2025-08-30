Causs’ Fun course caritative Lissac-sur-Couze

Causs’ Fun course caritative Lissac-sur-Couze samedi 30 août 2025.

Causs’ Fun course caritative

Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Venez participer à la Causs’ Fun, course caritative au profit de l’association « Pour nos ptits gaillards », organisée en

marge de la 6ème Coupe du Causse.

Ce sont 150m à effectuer en ligne droite sans restriction de matériel et les déguisements sont autorisés. Juste du fun pour une bonne cause !

Buvette sur place, repas sur réservation.

A 17h30 à la Base Nautique. .

Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 95 17

English : Causs’ Fun course caritative

German : Causs’ Fun course caritative

Italiano :

Espanol : Causs’ Fun course caritative

L’événement Causs’ Fun course caritative Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2025-08-12 par Brive Tourisme