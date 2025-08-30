Causs’ Fun course caritative Lissac-sur-Couze
Causs’ Fun course caritative Lissac-sur-Couze samedi 30 août 2025.
Causs’ Fun course caritative
Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30
2025-08-30
Venez participer à la Causs’ Fun, course caritative au profit de l’association « Pour nos ptits gaillards », organisée en
marge de la 6ème Coupe du Causse.
Ce sont 150m à effectuer en ligne droite sans restriction de matériel et les déguisements sont autorisés. Juste du fun pour une bonne cause !
Buvette sur place, repas sur réservation.
A 17h30 à la Base Nautique. .
Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 95 17
