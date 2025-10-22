CAUX HISTOIRES D’EAU Caux

CAUX HISTOIRES D’EAU Caux mercredi 22 octobre 2025.

CAUX HISTOIRES D’EAU

13 Rue Jules Ferry Caux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

L’association les Amis du Clocher et du Patrimoine de Caux proposent une conférence sur Caux et les histoires d’eau.

Conférence sur l’eau et le village de Caux

Conférence animée par Denis NEPIPVODA à la médiathèque François Rabelais le Mercredi 22 Octobre à 18h.

Clôture autour du verre de l’amitié .

13 Rue Jules Ferry Caux 34720 Hérault Occitanie +33 6 60 89 89 88 acpcdecaux@gmail.com

English :

Les Amis du Clocher et du Patrimoine de Caux (Friends of Caux’s Belltower and Heritage) offer a lecture on Caux and water stories.

German :

Der Verein Les Amis du Clocher et du Patrimoine de Caux bietet einen Vortrag über Caux und die Geschichten des Wassers an.

Italiano :

L’associazione Les Amis du Clocher et du Patrimoine de Caux (Amici del Campanile e del Patrimonio di Caux) organizza una conferenza sulle storie di Caux e dell’acqua.

Espanol :

La asociación Les Amis du Clocher et du Patrimoine de Caux (Amigos del Campanario y del Patrimonio de Caux) organiza una charla sobre Caux y las historias del agua.

L’événement CAUX HISTOIRES D’EAU Caux a été mis à jour le 2025-10-06 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE