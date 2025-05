Caux Rétro Tout ce qui roule ! – Allouville-Bellefosse, 6 juillet 2025 10:00, Allouville-Bellefosse.

Seine-Maritime

Caux Rétro Tout ce qui roule ! Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Le célèbre rassemblement de véhicules de collection est de retour pour une 29e édition ! Dans une ambiance conviviale, pour le plus grand plaisir des participants comme des visiteurs, ce seront plus de 200 véhicules en provenance de plusieurs nationalités qui seront exposés essentiellement des voitures anciennes mais aussi des camions, tracteurs, motos et vélo. En clair tout ce qui roule . Des animations et des concerts rythmeront la journée. Buvette et restauration sur place.

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie frab.cauxretro@gmail.com

English : Caux Rétro Tout ce qui roule !

The famous classic car event is back for its 29th edition! In a convivial atmosphere, to the delight of participants and visitors alike, over 200 vehicles from several countries will be on display: mainly classic cars, but also trucks, tractors, motorcycles and bicycles. In short: « everything that rolls ». Entertainment and concerts will punctuate the day. Refreshments and catering on site.

German :

Das berühmte Treffen von Oldtimern ist wieder da und findet zum 29. Mal statt! In einer geselligen Atmosphäre werden zur Freude der Teilnehmer und Besucher über 200 Fahrzeuge aus mehreren Ländern ausgestellt: hauptsächlich Oldtimer, aber auch Lastwagen, Traktoren, Motorräder und Fahrräder. Kurz gesagt: « Alles, was rollt ». Der Tag wird von Animationen und Konzerten begleitet. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Il famoso salone dell’auto d’epoca torna per la sua 29ª edizione! In un’atmosfera conviviale, per la gioia dei partecipanti e dei visitatori, saranno esposti oltre 200 veicoli provenienti da diversi Paesi: principalmente auto d’epoca, ma anche camion, trattori, moto e biciclette. In breve: « tutto su ruote ». Intrattenimento e concerti scandiranno la giornata. Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol :

El famoso salón del automóvil clásico vuelve en su 29ª edición En un ambiente cordial, para deleite de participantes y visitantes, se expondrán más de 200 vehículos procedentes de varios países: principalmente coches clásicos, pero también camiones, tractores, motocicletas y bicicletas. En resumen: « todo sobre ruedas ». La jornada estará amenizada por espectáculos y conciertos. Refrescos y catering in situ.

