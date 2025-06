CAUX SALON D’ÉTÉ 2025 Caux 28 juin 2025 07:00

L’association culturelle et sportive de CAUX vous invite au vernissage du Salon de l’été 2025, le vendredi 27 juin à 18h30 à la Chapelle des Pénitents. L’exposition sera visible tous les jours du 28 juin au 7 septembre de 10h à 12h30 et de 18h à 20h00.

Aux portes de l’été, l’association culturelle et sportive vous invite au vernissage du Salon de l’été 2025, le vendredi 27 juin à 18h30 à la Chapelle des Pénitents, place de l’église.

Vous pourrez admirer et qui sait acheter un des tableaux exposés par Françoise BENOIT 1er prix du Salon de Noël, Marie-Line GÉRARD 2ème prix et Karine CARRASCO prix du public.

L’exposition sera visible tous les jours du 28 juin au 7 septembre de 10h à 12h30 et de 18h à 20h00, pendant l’ouverture du bureau d’information touristique mis en place par la municipalité, en partenariat avec Office de Tourisme Cap Agde. .

Place de l’église

Caux 34720 Hérault Occitanie +33 4 67 98 16 35

English :

The Association culturelle et sportive de CAUX invites you to the opening of the Salon de l’été 2025, on Friday June 27 at 6.30pm at the Chapelle des Pénitents. The exhibition will be on view every day from June 28 to September 7, from 10am to 12:30pm and from 6pm to 8pm.

German :

Der Kultur- und Sportverein von CAUX lädt Sie zur Vernissage der Sommerausstellung 2025 am Freitag, den 27. Juni um 18.30 Uhr in der Chapelle des Pénitents ein. Die Ausstellung ist vom 28. Juni bis zum 7. September täglich von 10.00 bis 12.30 Uhr und von 18.00 bis 20.00 Uhr zu sehen.

Italiano :

L’Association culturelle et sportive de CAUX vi invita all’inaugurazione del Salon de l’été 2025 venerdì 27 giugno alle 18.30 nella Chapelle des Pénitents. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 28 giugno al 7 settembre, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 20.00.

Espanol :

La Association culturelle et sportive de CAUX le invita a la inauguración del Salon de l’été 2025 el viernes 27 de junio a las 18.30 h en la Chapelle des Pénitents. La exposición podrá visitarse todos los días del 28 de junio al 7 de septiembre, de 10:00 a 12:30 y de 18:00 a 20:00.

