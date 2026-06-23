Caux’té Nuit à la découverte de la pomme de terre (1) Écrainville jeudi 2 juillet 2026.

Écrainville

Caux’té Nuit à la découverte de la pomme de terre (1)

Écrainville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02 22:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Partez à la rencontre d’un incontournable de nos assiettes lors d’une balade nocturne autour de la pomme de terre. En partenariat avec l’entreprise Malo, cette sortie propose une immersion courte et vivante au cœur de son savoir-faire, à travers une visite “teaser” du site. Entre anecdotes de production et découverte des coulisses, vous aurez un aperçu privilégié de ce qui fait la richesse de la filière locale. De quoi donner envie de revenir… et de regarder la pomme de terre autrement !

RDV à Ecrainville

Heure 20H30

Distance 3,7 km

à partir de 8 ans

Conditions particulières Lampe torche nécessaire. Port de chaussures plates fermées obligatoire, La visite n’est pas adaptée aux poussettes. .

Écrainville 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62 billetterie@campagne-de-caux.fr

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English : Caux’té Nuit à la découverte de la pomme de terre (1)

L’événement Caux’té Nuit à la découverte de la pomme de terre (1) Écrainville a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes Campagne de Caux