Informations pratiques

Manneville-la-Goupil

Caux’té Nuit Balade Berceuses et comptines

Manneville-la-Goupil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Quand la nuit s’installe tout en douceur, la balade prend des airs de parenthèse apaisante. Au fil du chemin, laissez-vous porter par un univers de berceuses et de comptines, à fredonner ou simplement à écouter. Petites histoires chantées, mélodies familières et instants calmes rythmeront ce moment hors du temps, propice au partage en famille. Une bulle tendre et réconfortante pour finir la journée en musique, les yeux presque déjà fermés.

RDV à Manneville-La-Goupil

Heure 20H30

Distance 3 km

Pour les familles Accessible aux poussettes .

Manneville-la-Goupil 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62 billetterie@campagne-de-caux.fr

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English : Caux’té Nuit Balade Berceuses et comptines

L’événement Caux’té Nuit Balade Berceuses et comptines Manneville-la-Goupil a été mis à jour le 2026-06-22 par Communauté de communes Campagne de Caux