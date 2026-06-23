Bréauté

Caux’té Nuit Balade du Père Cauchois

Bréauté Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:30:00

fin : 2026-07-20 20:30:00

Date(s) :

2026-07-20

artez à la découverte du goût du terroir lors d’une balade en soirée à la Ferme du Père Cauchois. Cette halte “teaser” vous ouvre les portes de la fromagerie pour un aperçu du travail autour du lait et de la fabrication artisanale de fromages . Entre explications simples et immersion dans l’univers de la ferme, vous découvrirez les premières étapes de ce savoir-faire local. La visite se conclura par une dégustation conviviale, pour prolonger l’expérience avec vos papilles. Une parenthèse gourmande qui donne envie d’aller plus loin lors d’une prochaine visite !

RDV à Bréauté

Heure 18h30

Distance 4,5 km

à partir de 8 ans .

Bréauté 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62 billetterie@campagne-de-caux.fr

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English : Caux’té Nuit Balade du Père Cauchois

L’événement Caux’té Nuit Balade du Père Cauchois Bréauté a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes Campagne de Caux